“الله يعين لبنان”.. الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة

المناطق - وكالات:

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم (الخميس)، عن اعتذاره لعدم تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك عقب لقاء جمعه بالرئيس ميشال عون.

وأبرز الحريري، في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس، وأضاف قائلا: “الله يعين لبنان”.

وأضاف أنه تناقش مع “عون” في الأمور التي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين، وغيرهم، معتبرًا أن التعديلات التي طلبها الرئيس عون تغييرات جوهرية في التشكيلة.

وكان الحريري، قد تقدم أمس (الأربعاء)، بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، وقال إنه ينتظر رد الرئيس اللبناني بحلول الخميس.