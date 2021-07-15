احدث الأخبار

‏”الغذاء والدواء” تُقدم 8 إرشادات للحجاج تضمن سلامة غذائهم
أبرز المواد
 “الله يعين لبنان”.. الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.2 مليون
أبرز المواد
 وكالة فيتش تعلن تعدّيل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق
أبرز المواد
 stc تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لحج 1442
أبرز المواد
 طريق المشاة بالمشاعر المقدسة .. معايير وتقنيات عالمية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
أبرز المواد
 الخطوط السعودية توفر (4) رحلات مباشرة بين المملكة وأثينا أسبوعياً
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة يلتقي قائد العمليات المشتركة الإماراتية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزيري الخارجية الصيني والطاجكستاني
أبرز المواد
 لأول مرة.. اتفاقيات بنحو 3 مليارات ريال لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف منزلية
أبرز المواد
 المملكة .. رعاية الحاج والمعتمر صحياً وفق أعلى المعايير العالمية
منطقة مكة المكرمة
‏”الغذاء والدواء” تُقدم 8 إرشادات للحجاج تضمن سلامة غذائهم

‏”الغذاء والدواء” تُقدم 8 إرشادات للحجاج تضمن سلامة غذائهم

أبرز المواد
“الله يعين لبنان”.. الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة

“الله يعين لبنان”.. الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.2 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.2 مليون

أبرز المواد
وكالة فيتش تعلن تعدّيل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق

وكالة فيتش تعلن تعدّيل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق

أبرز المواد

‏”الغذاء والدواء” تُقدم 8 إرشادات للحجاج تضمن سلامة غذائهم

‏”الغذاء والدواء” تُقدم 8 إرشادات للحجاج تضمن سلامة غذائهم
http://almnatiq.net/?p=1004462
المناطق - الرياض:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء أثناء ‏تأدية مناسك الحج، بهدف الخروج بموسم حج آمن.‏

وأوصت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بعدم تناول الوجبات ‏إلا من خلال منشآت غذائية مصرح بها بعد التأكد من الصلاحية، ‏مع تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.‏

وشددت على تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات ‏الحليب غير المبسترة، أو أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من ‏طعم أو لون أو قوام، بالإضافة إلى عدم ترك الطعام مكشوفًا.‏

ونبهت إلى ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح ‏بها، مع الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.‏

روابط ذات صلة

“الله يعين لبنان”.. الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة

“الله يعين لبنان”.. الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.2 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.2 مليون
وكالة فيتش تعلن تعدّيل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق

وكالة فيتش تعلن تعدّيل التصنيف الائتماني للمملكة إلى “مستقر”.. و”الجدعان” يعلّق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*