‏”الغذاء والدواء” تُقدم 8 إرشادات للحجاج تضمن سلامة غذائهم

المناطق - الرياض:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء أثناء ‏تأدية مناسك الحج، بهدف الخروج بموسم حج آمن.‏

وأوصت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بعدم تناول الوجبات ‏إلا من خلال منشآت غذائية مصرح بها بعد التأكد من الصلاحية، ‏مع تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.‏

وشددت على تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات ‏الحليب غير المبسترة، أو أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من ‏طعم أو لون أو قوام، بالإضافة إلى عدم ترك الطعام مكشوفًا.‏

ونبهت إلى ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح ‏بها، مع الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.‏