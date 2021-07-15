‏”الغذاء والدواء” تُقدم 8 إرشادات للحجاج تضمن سلامة غذائهم

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء أثناء تأدية مناسك الحج، بهدف الخروج بموسم حج آمن.
وأوصت الهيئة الحجاج في رسالة توعوية بعدم تناول الوجبات إلا من خلال منشآت غذائية مصرح بها بعد التأكد من الصلاحية، مع تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين.
وشددت على تجنب تناول اللحوم غير تامة النضج أو منتجات الحليب غير المبسترة، أو أي غذاء يشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام، بالإضافة إلى عدم ترك الطعام مكشوفًا.
ونبهت إلى ضرورة الإكثار من شرب المياه المعبأة والمصرح بها، مع الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.
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