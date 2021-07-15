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بقنبلة يدوية.. يمني يقتل زوجته وابنته بسبب خلاف على “الحضانة”

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بقنبلة يدوية.. يمني يقتل زوجته وابنته بسبب خلاف على “الحضانة”

بقنبلة يدوية.. يمني يقتل زوجته وابنته بسبب خلاف على “الحضانة”
http://almnatiq.net/?p=1004465
المناطق - وكالات:

سجلت العاصمة اليمنية صنعاء، مساء أول أمس (الثلاثاء)، جريمة مروعة، ارتكبها رجل يمني بحق زوجته وطفليه.

ووقع الحادث عندما توجهت طبيبة الأسنان “منيرة الحداد”، بصحبة شقيقها، إلى منزل زوجها، من أجل أخذ طفليها، تنفيذًا للحكم القضائي القاضي بأحقيتها في حضانتهما.

وغضب الزوج العاطل عن العمل، وألقى عليهم قنبلة يدوية أسفرت عن مقتَل زوجته، وطفلته جوري البالغة من العمر 5 سنوات، وإصابة خالها بجروح، بينما نجا أخوها الطفل عبدالرحمن البالغ من العمر 3 سنوات بأعجوبة.

وأثار هذا الحادث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، وندد الكثيرون بتصرف الأب القاتل، مطالبين بمحاسبته على جرمه الشنيع.

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