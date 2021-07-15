أجهزة تسمير البشرة تسبب الشيخوخة والسرطان

المناطق - الرياض:

حذّر استشاري طب وجراحة الجلد، سلمان بن دايل، من إقدام البعض على تسمير البشرة للحصول على اللون البرونزي، عن طريق التعرض المباشر لأشعة الشمس أو استخدام الأجهزة الخاصة بالتسمير.

وأبرز، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن مشكلة التسمير الشمسي أو عبر الأجهزة تكمن في الأشعة فوق البنفسجية المتواجدة فيهما، مبينا أنها تتغلغل إلى طبقات الجلد وتؤدي إلى ظهور تجاعيد وشيخوخة مبكرة.

وبين أن خطورة التعرض للشمس على المدى البعيد تتمثل في الإصابة بسرطان الجلد وخاصة مع البشرة الفاتحة، لافتًا إلى أن البشرة الداكنة نسبة ظهور سرطان الجلد بها قليلة، ومشكلتها في ظهور تجاعيد في عمر مبكر.

ولفت إلى أن الطريقة الآمنة هي التسمير الذاتي بوضع كريمات تُترك على الجلد، ما يحفز إنتاج الصبغة، موضحًا أن عيبها الوحيد يكمن في أن مفعولها لا يستمر سوى أيام فقط، بعكس التسمير الآخر، ولكنها لا تسبب الشيخوخة أو سرطان الجلد.

ونصح الراغبين في التسمير من خلال الشمس باستخدام واقٍ شمسي، وأن يختاروه بعناية ويكون مناسبًا لنوع البشرة، وأن يضعوه قبل الخروج للشمس بـ15 دقيقة، بالإضافة إلى وضع كمية كافية للحماية.