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اتحاد الكرة يؤكد أن تعديلات لائحة الاحتراف الجديدة نافذة ومعتمدة

اتحاد الكرة يؤكد أن تعديلات لائحة الاحتراف الجديدة نافذة ومعتمدة
http://almnatiq.net/?p=1004471
المناطق - الرياض:

أعلن اتحاد الكرة، تعميم التعديلات الجديدة التي أُجريت على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على كافة الأندية والتي اعتمدها مجلس الإدارة قبل نشرها على موقع الاتحاد.

وأكد اتحاد الكرة، على أن التعديلات الجديدة التي أُجريت على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تُعد نافذة ومعتمدة من تاريخ نشرها في الـ 28 من يونيو الماضي.

يُذكر أن اتحاد الكرة قد اجتمع مؤخرًا عن بعد مع رؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث تمت مناقشة ملاحظات عدد من الأندية على اللائحة، والتي كان أبرزها تحديد سقف أعلى لأجور اللاعبين في المادة 15 من اللائحة المحدثة للجنة الاحتراف.

وفقًا لـ “الرياضية”

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