تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة

المناطق - الرياض:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من الربع الخالي، كذلك على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

كما توقّع نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي نجران وجازان.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في بريدة وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.