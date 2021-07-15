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إغلاق منشأتين وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية في الحدود الشمالية

إغلاق منشأتين وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=1004486
المناطق - الحدود الشمالية:

نفّذت تجارة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الشرطة والأمانة وفرع الزكاة والدخل والضرائب والتنمية الاجتماعية والمواد البشرية، جولات على الأسواق العشوائية لضبط مخالفات “منافذ البيع غير النظامية”، وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال نتيجة التستر والتلاعب والغش والتقليد للمنتجات.

وشملت الجولات المشتركة الأسواقَ العشوائية بعرعر، وأسفرت عن زيارة 83 منشأة، وعن إغلاق منشأتين تجاريتين، وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية، وجرى تحرير 17 مخالفة خلال الجولة، واستدعاء المنشآت لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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