أمير جازان يعزي شيخ قبيلة العراشية بضمد بوفاة شقيقه

المناطق - جازان - فضة عطيف:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى شيخ قبيلة العراشية بضمد الشيخ أحمد بن علي عريشي في وفاة شقيقه الأستاذ عبدالله بن علي عريشي -رحمه الله – , والذي تعرض لأزمة قلبية مؤخرا.



وسأل سموه -الله عز وجل-، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



فيما أعرب الشيخ عريشي وأشقاء وأبناء الفقيد وأسرتهم ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين -الله تعالى- أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.