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فرنسا تغرم “جوجل” 500 مليون يورو لهذا السبب

فرنسا تغرم “جوجل” 500 مليون يورو لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1004510
المناطق - وكالات:

غرمت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الفرنسية، شركة “جوجل” 500 مليون يورو (593 مليون دولار)، بسبب إخفاقها في تنفيذ الأوامر المتعلقة بالتوصل لاتفاق عادل مع الناشرين لاستخدام محتواهم الإخباري على منصتها.

وأظهر القرار الصادر اليوم (الثلاثاء)، أن الشركة التابعة لـ “ألفابت” تجاهلت القرار الذي صدر في 2020 والذي يطالب بالتفاوض بنية حسنة على عرض مقتطفات من المقالات على خدمة “جوجل نيوز”.

ويتعين على شركة “جوجل” طرح اقتراحات في غضون الشهرين المقبلين بشأن كيفية تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم، وإذا لم تلتزم بذلك فسوف تكون عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو يومياً.

وتقدم بالشكوى الفرنسية في حق “جوجل” في 2019 صحف ومجلات إلى جانب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأجج الصراع ما بين “جوجل” وملاك الصحف ووكالات الأنباء منذ فترة طويلة، ويحث الناشرون الأوروبيون المنظمين منذ عقد من الزمان على التعامل مع نفوذ “جوجل” التي استقطبت مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات.

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