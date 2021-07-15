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تجمع مكة المكرمة الصحي يُجهز مرافقه الصحية في العاصمة المقدسة لموسم الحج

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تجمع مكة المكرمة الصحي يُجهز مرافقه الصحية في العاصمة المقدسة لموسم الحج

تجمع مكة المكرمة الصحي يُجهز مرافقه الصحية في العاصمة المقدسة لموسم الحج
http://almnatiq.net/?p=1004529
المناطق_واس

أكمل تجمع مكة المكرمة الصحي الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له، لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية يشرف عليها التجمع.
وأنهت ١٠ مستشفيات و ٨٢ مركزاً صحياً الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع الحالات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيدا – ١٩)، وتواصل مراكز طوارئ الحرم العمل على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الجرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل.
وتواصل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال موسم الحج تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق “صحتي” في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، بالإضافة الى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب الإجراء المعتمد.

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