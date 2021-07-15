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“الزكاة والضريبة والجمارك”: مستمرون في خدمتكم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

“الزكاة والضريبة والجمارك”: مستمرون في خدمتكم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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“الزكاة والضريبة والجمارك”: مستمرون في خدمتكم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

“الزكاة والضريبة والجمارك”: مستمرون في خدمتكم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1004537
المناطق_واس

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ, في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وبما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.
وحرصًا من الهيئة على استمرارية العمل الجمركي بجميع مجالاته دون توقف؛ الأمر الذي يُساعد في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة على أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال وعموم المواطنين والمقيمين التواصل معها خلال إجازة عيد الأضحى لكل ما يتعلق بالخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر الإيميل الرسمي ([email protected]).

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