مياه جازان تزرع ٤٠٠٠ شتلة ضمن مبادرة ” لنجعلها خضراء”

قامت إدارة المياه بمنطقة جازان بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، بزراعة 4000 شجرة بمحطتي معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة جازان ومحافظة صامطة، وذلك ضمن مبادرة شركة المياه الوطنية “لنجعلها خضراء” لزراعة 2 مليون شجرة خلال 2021 م.

وأوضحت الإدارة أن إجمالي ما تم زراعته منذ العام 2018 إلى الآن بلغ 25,390 شجرة بمختلف مواقع محطات المعالجة بمنطقة جازان، بهدف المحافظة على البيئة والحد من التلوث واستعادة الغطاء النباتي وحمايته من التصحر والإسهام في تحسين جودة الحياة، انطلاقاً من النهج الإستراتيجي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية من أجل الوصول إلى بيئة وموارد مستدامة.