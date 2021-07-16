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“تجارة القصيم” تنفِّذ جولات رقابية للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع

“تجارة القصيم” تنفِّذ جولات رقابية للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع
http://almnatiq.net/?p=1004553
المناطق_واس

نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم بالتعاون مع أمانة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حملة مشتركة للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع والوقوف على المحال؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وسلامتها ومراقبة الأسعار.
وجرى خلال الجولة، ضبط عدد من المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس، وتحرير 13 مخالفة فورية، كما ضُبِطَ 46 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات والمقاييس، واُستُدعِيَ المخالفون لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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