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بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية

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بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية

بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1004558
المناطق_رفحاء

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية متابعة تجهيز المسلخ البلدي لاستقبال المستفيدين الراغبين في ذبح أضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى، وفقاً لخطة البلدية مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية والرفع من مستوى التوعية والتثقيف الصحي.

وبينت البلدية أنها زادت عدد العمالة لمسلخ استعداداً لعيد الأضحى المبارك مع إتاحة ذبح الأنعام لعدد من المطابخ الأهلية الراغبة، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية، والالتزام بتطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية، وتخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها، تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ والتخلص من المخلفات، والحرص على النظافة العامة، وفق الآلية التي حددتها البلدية.
وشددت البلدية المتابعة والرصد لمن يقوم بالذبح العشوائي خارج المسالخ مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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