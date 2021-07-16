احدث الأخبار

بئر زُبالا المهيب أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 متراً
أبرز المواد
 بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 آل الشيخ: تدشين مشاريع خدمية وعقود صيانة وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج
أبرز المواد
 “تجارة القصيم” تنفِّذ جولات رقابية للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة جازان
أبرز المواد
 مياه جازان تزرع ٤٠٠٠ شتلة ضمن مبادرة ” لنجعلها خضراء”
أبرز المواد
 قوات الأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معد للبيع جنوب الرياض
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك”: مستمرون في خدمتكم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة: ضبط (68) شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بصاحب محطة وقود
أبرز المواد
 تجمع مكة المكرمة الصحي يُجهز مرافقه الصحية في العاصمة المقدسة لموسم الحج
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس جمهورية باكستان في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
بئر زُبالا المهيب أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 متراً

بئر زُبالا المهيب أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 متراً

أبرز المواد
بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية

بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
آل الشيخ: تدشين مشاريع خدمية وعقود صيانة وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج

آل الشيخ: تدشين مشاريع خدمية وعقود صيانة وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج

أبرز المواد
“تجارة القصيم” تنفِّذ جولات رقابية للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع

“تجارة القصيم” تنفِّذ جولات رقابية للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع

أبرز المواد

بئر زُبالا المهيب أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 متراً

بئر زُبالا المهيب أعمق بئر على طريق الحج بـ 250 متراً
http://almnatiq.net/?p=1004561
المناطق_واس

يُعّد بئر زُبالا التاريخي أعمق بئر على طريق زبيدة طريق الحج الكوفي، وأبرز آثار قرية زبُالا التاريخية والأثرية الواقعة جنوب محافظة رفحاء بـ 25 كم بمنطقة الحدود الشمالية على درب البخور والقوافل ودرب الحاج القديم درب زبيدة الشهير.

وحُفر بئر زبالا المهيب في الصخر الأصم، وما يخالطه من صخور صلدة وقاسية، وتم قصه من أعلاه حتى آخر نقطة في أسفل البئر ، ويأخذ البئر شكلاً مربعاً وهو منحوت بطريقة مميزة تبلغ فوهته 10*10 متر، وعمقه 250 متراً ، ويحتوي على سلم وأماكن للاستراحة تُستخدم لوضع الحبال والأخشاب أثناء مزاولة العمل، وماءه عذب وخفيف.

وتُعد قرية زُبالا التي تحتضن هذا البئر العظيمة من أهم مستوطنات طريق الحج الكوفي، ويعود تاريخها إلى ما قبل العصر العباسي، حيث وصلت أوج اتساعها في العصر العباسي المبكر واحتفظت باسمها حتى الوقت الحاضر، وتضم مواقع تاريخية منها القصر العباسي وحصن زُبالا والمدينة السكنية المحيطة به ومسجد وعدة برك وأكثر من 300 بئر، وتشتهر أيضاً بكونها أحد منازل درب زبيدة، وتُعد من القرى الغنية بالآثار التاريخية الخالدة بمنطقة الحدود الشمالية، وذكرها الرحالة الغربيون هوبر، وموسيل، وليتشمان، كما تغنى عدد من الشعراء فيها.

روابط ذات صلة

بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية

بلدية رفحاء تجهز المسلخ البلدي لاستقبال الأضاحي وفق الإجراءات الاحترازية
آل الشيخ: تدشين مشاريع خدمية وعقود صيانة وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج

آل الشيخ: تدشين مشاريع خدمية وعقود صيانة وتطبيقات ذكية لخدمة الحجاج
“تجارة القصيم” تنفِّذ جولات رقابية للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع

“تجارة القصيم” تنفِّذ جولات رقابية للكشف عن الممارسات غير النظامية في منافذ البيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*