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المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط (9) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

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المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط (9) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج: ضبط (9) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
http://almnatiq.net/?p=1004564
المناطق_واس

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (9) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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