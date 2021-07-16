النيابة العامة تحذر من مخالفة تعليمات بيع سندات الهدى والأضاحي

المناطق_ الرياض

حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من إصدار أو بيع أو تسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكل أنواعها الخاصة بالحجاج، باستثناء مشروع المملكة إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدى والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأكدت النيابة أن مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تفضي لقيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، مشيرة إلى أنه حال انطواء السلوكيات على جرائم احتيال مالي تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٢هـ البند (أولًا/٨).

وأوضحت النيابة أن العقوبات كالتالي:

1- عقوبة تعزيرية مرسلة.

2- إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها.

3- شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.