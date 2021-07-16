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«واتساب» يختبر خاصية جديدة تسمح بالدردشة بدون استخدام الهاتف

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«واتساب» يختبر خاصية جديدة تسمح بالدردشة بدون استخدام الهاتف

«واتساب» يختبر خاصية جديدة تسمح بالدردشة بدون استخدام الهاتف
http://almnatiq.net/?p=1004573
المناطق_ الرياض

يختبر تطبيق “واتساب” خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم.

وحالياً يربط استخدام التطبيق بالهواتف النقالة، حتى عند استخدامه عبر أجهزة أخرى مثل الكومبيوتر.

وستسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل “حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل“.

وقال تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك في بيان إن الخاصية الجديدة ستتيح ربط ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة مثل الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها.

وأضافت الشركة أن خاصية تشفير المحادثات والرسائل، وهي الخاصية الأكثر جذباً للمستخدمين في التطبيق، ستظلّ متوفرة حتى مع فك الربط بين المراسلات والهواتف الشخصية.

وتوفر تطبيقات أخرى نفس الخاصية حالياً، ومنها تطبيقات مشفرة مثل “سيغنال”، إذ أنها تشترط التسجيل للمرة الأولى باستخدام هاتف نقال، وبعد ذلك، يمكن تبادل الرسائل باستخدام أجهزة أخرى.

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