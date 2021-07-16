أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران والأجزاء الجنوبية من الشرقية والرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من الربع الخالي كذلك مرتفعات جيزان، عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتي نجران وجازان مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.