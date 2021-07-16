“الشؤون الإسلامية” تنشر المواد التوعوية والإرشادية عن موسم الحج عبر حسابها على اليوتيوب

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تنشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المواد التوعوية والإرشادية عبر حسابها بمنصة اليوتيوب ضمن برنامج “حج بسلام وأمان 2” مجموعة من المواد التوعية للحجاج وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج، وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وحرصت على بث عدد كبير من المقاطع التوعوية وجهت خلالها الضوء على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب التأصيل الشرعي للتعامل مع الوباء والأخذ بالأسباب المشروعة، إلى جانب عدد من المحاضرات التوعوية التي قدمها عدد من العلماء والمشايخ وطلبة العلم والدعاة.