احدث الأخبار

حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية
أبرز المواد
 الطواف ببيت الله الحرام .. تضرعٌ وابتهالٌ ومناجاةٌ للرحمن
منطقة مكة المكرمة
 “الشؤون الإسلامية” تنشر المواد التوعوية والإرشادية عن موسم الحج عبر حسابها على اليوتيوب
أبرز المواد
 السيسي يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
أبرز المواد
 الحكومة الليبية: المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أبرز عوائق الاستقرار في البلاد
أبرز المواد
 لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة.. هيئة الأمر بالمعروف تطلق منصة ” مبرور” في المدينة المنورة
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران والأجزاء الجنوبية من الشرقية والرياض
أبرز المواد
 هل يسبب تناول الشاي والقهوة جفاف الجسم؟ مختص يجيب
أبرز المواد
 تونس تسجل 7878 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 «واتساب» يختبر خاصية جديدة تسمح بالدردشة بدون استخدام الهاتف
أبرز المواد
 توقعات طقس الجمعة.. هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر من مخالفة تعليمات بيع سندات الهدى والأضاحي
أبرز المواد
حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية

حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية

أبرز المواد
الطواف ببيت الله الحرام .. تضرعٌ وابتهالٌ ومناجاةٌ للرحمن

الطواف ببيت الله الحرام .. تضرعٌ وابتهالٌ ومناجاةٌ للرحمن

منطقة مكة المكرمة
“الشؤون الإسلامية” تنشر المواد التوعوية والإرشادية عن موسم الحج عبر حسابها على اليوتيوب

“الشؤون الإسلامية” تنشر المواد التوعوية والإرشادية عن موسم الحج عبر حسابها على اليوتيوب

أبرز المواد
السيسي يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

السيسي يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

أبرز المواد

حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية

حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية
http://almnatiq.net/?p=1004590
المناطق - مكة المكرمة

برزت أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة في جميع نواحي الحياة المختلفة لما لهامن دورٍ كبير ومهم في تسهيل الخدمات وتيسيرها لمستخدميها كافة و تطوير أداء المهام
وتقديمها بجودة عالية.
وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية بجميع وسائلها لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تدشينها لعدد من التطبيقات التقنية الذكية التي تعمل على تيسير و تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن وتقديم ارقى الخدمات لهم ومنها “الروبوت الذكي” الذي يستخدم للتعقيم والوقاية البيئية في الأماكن المغلقة حيث يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة عالي الدقة، يسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة مما يحسن من قوة وسلامة الجو الصحي البيئي داخل المسجد الحرام حيث يحتوي الروبوت على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب ويعمل من خمس الى ثمان ساعات بدون تدخل بشري كما يحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.
ووفرت الرئاسة “روبوت الذكي” يستخدم في توزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس أو إعاقة للحركة في ظل تفشي جائحة كورونا، إذ تعمل هذه التقنية الحديثة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين وتقوم بتوزيع ٩٠ عبوة زمزم في كل صلاة بمعدل ٤٥٠ عبوة يوميا حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للروبوت ٣٠ عبوة، و يمتد عمله إلى 8 ساعات متواصلة، ويمكن تشغيله بسهولة وأمان كما يمكن نقله ووضعه في عدة مواقع في المسجد الحرام ويعمل الروبوت الذكي بالبطارية القابلة للشحن حيث إنه مجهز بكاميرات علوية وسفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل أمام الروبوت لتفادي جميع أنواع العوائق وتم اختيار هذا الروبوت لحصوله على عدة شهادات منها شهادة براءة الاختراع وشهادة الجودة الأوربية.
و أنشأت الرئاسة تطبيق “تنقل” لحجز العربات إلكترونيا في المسجد الحرام الذي يوفر لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من قاصدي بيت الله الحرام سهولة التنقل وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، ويسهل التطبيق عملية شراء التذاكر الكترونيا و الحجز المسبقل لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات، مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله الحرام وتبلغ عربات التنقل ٢٠٠ عربة مفردة و٦٠٠ عربة مزدوجة و١٠ عربات كهربائية، كما توجد ٣ نقاط لهذه العربات٠
وقدمت وزارة الحج و العمرة تقنية استخدام المسار الالكتروني لحجاج الداخل لحج هذا العام لجميع المواطنين والمقيمين لمن يرغب في أداء الحج، حيث أن القبول النهائي في هذا المسار يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.
يذكر أن نظام المسار الإلكتروني عبارة عن أنظمة وبيانات في بوابة إلكترونية متطورة لعرض مختلف برامج الخدمة التي تعرضها شركات ومؤسسات حجاج الداخل حيث تؤمن الوزارة للراغبين في الحج اختيار ما يناسبهم من برامج الحج وتتيح لهم التعاقد إلكترونيا مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة.

روابط ذات صلة

الطواف ببيت الله الحرام .. تضرعٌ وابتهالٌ ومناجاةٌ للرحمن

الطواف ببيت الله الحرام .. تضرعٌ وابتهالٌ ومناجاةٌ للرحمن
“الشؤون الإسلامية” تنشر المواد التوعوية والإرشادية عن موسم الحج عبر حسابها على اليوتيوب

“الشؤون الإسلامية” تنشر المواد التوعوية والإرشادية عن موسم الحج عبر حسابها على اليوتيوب
السيسي يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

السيسي يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*