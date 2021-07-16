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اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة “دلتا” في إقليم كردستان العراق

اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة “دلتا” في إقليم كردستان العراق
http://almnatiq.net/?p=1004591
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق اليوم اكتشاف أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة “دلتا” في الإقليم .
وقال وزير الصحة بالإقليم سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي اليوم : إن معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل خطير في الإقليم، مشيراً إلى أن مؤشر الموقف الوبائي تحول إلى اللون البرتقالي القاتم، متجهاً نحو اللون الأحمر في باقي مناطق العراق .
واضاف أن الجهات الصحية بالإقليم تتابع منذ مدة طبيعة الإصابات للتأكد من احتمالية وجود سلالة “دلتا” بينها، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تصاعدت بالإقليم خلال الأيام الماضية، مما رفع عدد المرضى بمراكز الحجر الصحي أضعاف ما كان عليه قبل أسابيع .

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