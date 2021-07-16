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فيضانات مروعة تجتاح غرب ألمانيا وتُسقط 20 قتيلاً

فيضانات مروعة تجتاح غرب ألمانيا وتُسقط 20 قتيلاً
http://almnatiq.net/?p=1004592
المناطق - وكالات

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وفُقد العشرات بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات اجتاحت أجزاء من غرب ألمانيا .
وأكد وزير داخلية ولاية راينلاند -بفالتس غربي ألمانيا- التي تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية والفيضانات أن هناك 50 إلى 70 شخصًا مفقودين في منطقة الكارثة ولا يعرف مصيرهم .
من جانبها أوضحت رئيسة حكومة الولاية مالو دراير أن الوضع في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات بالولاية لا يمكن وصفه إلا بكارثة لم تتم معايشتها مسبقًا.
مما يذكر أن ألمانيا تشهد في فصل الشتاء أمطارًا موسمية ، إلا أنه من غير المعتاد حدوثها في فترة الصيف وبهذه الغزارة.

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