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مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد ندوة مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول دعم قطاع التعليم
http://almnatiq.net/?p=1004609
المناطق - الرياض

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ندوة مشتركة – عبر الاتصال المرئي – مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان “الوصول إلى التعليم”, ومثّل المركز في أعمال الندوة مديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة هناء بنت عمر.
وناقشت الندوة الأطر الإستراتيجية لدعم التعليم في الدول ذات الاحتياج وأبرز التحديات والتجارب المتعلقة في هذا الجانب.
وشدد المركز واللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية استمرار التعاون والتنسيق للتخفيف من العواقب الإنسانية التي تؤدي إلى تعطيل التعليم وغيرها من المشاكل ذات الطابع الإنساني، كما أكدا أن عدم الوصول إلى التعليم يمكن أن يهدد أجيالًا بأكملها في جميع أنحاء العالم، حيث يُحرم ملايين الأطفال من الحق في التعليم بسبب النزاعات المطولة أو الكوارث أو التحديات المفاجئة مثل جائحة كورونا (كوفيد – 19 ).
واتفق الجانبان على إنشاء آلية حوار سلسة بينهما تستكشف مختلف الأولويات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، مثل الرعاية الصحية في حالات الأزمات ، والأمن الغذائي ، ووصول المساعدات الإنسانية ، والاستجابة الإنسانية السريعة على أسس مستمرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج وتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات مع المنظمات الإنسانية الشريكة فيما يخص تطوير العمل الإنساني.

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