احدث الأخبار

الهند تسجل 38949 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 حافلة “اللوري” من أوائل الحافلات التي استخدمت في نقل الحجاج
أبرز المواد
 وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن منصتها الرقمية الجديدة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد ندوة مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول دعم قطاع التعليم
أبرز المواد
 فيضانات مروعة تجتاح غرب ألمانيا وتُسقط 20 قتيلاً
أبرز المواد
 اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة “دلتا” في إقليم كردستان العراق
أبرز المواد
 حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بأحدث الوسائل التقنية
أبرز المواد
 الطواف ببيت الله الحرام .. تضرعٌ وابتهالٌ ومناجاةٌ للرحمن
منطقة مكة المكرمة
 “الشؤون الإسلامية” تنشر المواد التوعوية والإرشادية عن موسم الحج عبر حسابها على اليوتيوب
أبرز المواد
 السيسي يؤكد مواصلة بلاده التحرك لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
أبرز المواد
 الحكومة الليبية: المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أبرز عوائق الاستقرار في البلاد
أبرز المواد
الهند تسجل 38949 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 38949 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
حافلة “اللوري” من أوائل الحافلات التي استخدمت في نقل الحجاج

حافلة “اللوري” من أوائل الحافلات التي استخدمت في نقل الحجاج

أبرز المواد
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن منصتها الرقمية الجديدة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن منصتها الرقمية الجديدة

أبرز المواد

الهند تسجل 38949 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 38949 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1004612
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 مليونا بعد تسجيل 38949 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أوضحت البيانات تسجيل 542 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 412531.

روابط ذات صلة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن منصتها الرقمية الجديدة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن منصتها الرقمية الجديدة
حافلة “اللوري” من أوائل الحافلات التي استخدمت في نقل الحجاج

حافلة “اللوري” من أوائل الحافلات التي استخدمت في نقل الحجاج
مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد ندوة مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول دعم قطاع التعليم

مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد ندوة مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول دعم قطاع التعليم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*