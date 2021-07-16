الهند تسجل 38949 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 مليونا بعد تسجيل 38949 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أوضحت البيانات تسجيل 542 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 412531.