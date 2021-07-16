أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 مليونا بعد تسجيل 38949 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما أوضحت البيانات تسجيل 542 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 412531.
الهند تسجل 38949 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 مليونا بعد تسجيل 38949 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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