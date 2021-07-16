عناصر غذائية تشحن جهازم المناعي… منها “فيتامين سي”

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يلعب النظام الغذائي الجيد دورا كبيرا في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض، وخاصة في فترة تقلب الطقس ودخول فصل الشتاء.

واقترح موقع “هيلث شوتس” في مقال له بعض العناصر الغذائية الأساسية المعززة للمناعة التي يحتاجها الجسم خلال فصل الشتاء، والتي نحصل عليها عند تضمينها في النظام الغذائي الجيد.

يشجع “فيتامين سي” الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء لحماية الجسم من العدوى، كما يساعد خلايا الدم البيضاء على العمل بفعالية أكبر، ويحميها من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، بالإضافة إلى أن “فيتامين سي” يعتبر الكأس المقدسة في العناية بالبشرة فهو يقوي البشرة ويحميها من العوامل الخارجية، ويوجد في جميع الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجير والبروكلي والفلفل والفراولة.

يحتاج الجسم إلى البروتين لإصلاح الأنسجة والخلايا القديمة وإنشاء خلايا جديدة في الجسم، ما يجعله حيويا في مجال الصحة، كما تتكون البروتينات من الأحماض الأمينية التي تلعب دورا في تقوية المناعة ودرء الأمراض، ويعتبر “فيتامين د” من أهم الفيتامينات، فهو عنصر غذائي نتناوله في الطعام وهرمون يصنعه الجسم لامتصاص الكالسيوم والحفاظ على مستويات الفوسفور في الدم، وحمايته من هشاشة العظام والسرطان، ويوجد “فيتامين د” في أطعمة مثل صفار البيض والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان والجبن .

وأثبتت الدراسات أهمية أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض مثل السرطان، كما تلعب أحماض أوميغا 3 دورا مهما في تقليل الالتهابات في الجسم، وتوجد عادة في البذور مثل الكتان والشيا والجوز والأسماك وفول الصويا والتوت.

تشمل المغذيات المضادة للأكسدة عادة فيتامين أي وسي وبيتا كاروتين والكاروتينات والليكوبين والسيلينيوم والمغنيسيوم، حيث تعمل جميعها على تحسين جهاز المناعة، وقد تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطانات، بذلك تعد مضادات الأكسدة مادة مغذية قوية تساعد الجسم على محاربة الالتهابات، وبالتالي لها تأثير قوي على جهاز المناعة.