عمل 5 عقود بالحرس الوطني.. الموت يغيب ابن غثيث الحارس الشخصي للملك عبدالله

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غيب الموت في الساعات الأولى من يوم (الجمعة)، عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا والحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، «رحمه الله»، بعد معاناة مع المرض.

وخدم الفريق «عبيد بن غثيث»، بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله «رحمه الله»، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، ورافق الملك عبدالله منذ ريعان شبابه.

وتم تكليفه، بتأسيس الفرقة الخاصة في العام 1399هـ والتي تغير مسماها فيما بعد إلى «الكتيبة الخاصة»، وتم تطويرها إلى «اللواء الخاص» وأحيل للتقاعد في العام 1434هـ.