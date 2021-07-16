طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

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طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

طقس صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة
http://almnatiq.net/?p=1004652
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة, واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.

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