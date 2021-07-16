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موانئ السعودية تُسجل نمواً لافتا في أحجام المناولة خلال يونيو

موانئ السعودية تُسجل نمواً لافتا في أحجام المناولة خلال يونيو
http://almnatiq.net/?p=1004656
المناطق - الرياض

سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال شهر يونيو لعام 2021م، من خلال تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة (1.83) في المئة، بواقع (609) آلاف حاوية قياسية، كذلك سجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة (12.10) في المئة، بواقع أكثر من (242) ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن.
كما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة (2.04) في المئة، بواقع (1,002) سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة (199) في المئة، بواقع (44) ألف راكب، كما حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة (70) في المائة، بواقع (64) ألف سيارة، فيما بلغت أعداد المواشي (271) ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.
وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري .

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