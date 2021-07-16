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افتتاح الطريق الرابط بين حي الروضة والبساتين بمحافظة بقيق

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بلدية بقيق: افتتاح الطريق الرابط بين حي الروضة والبساتين

بلدية بقيق: افتتاح الطريق الرابط بين حي الروضة والبساتين
http://almnatiq.net/?p=1004664
بقيق - المناطق

افتتح محافظ محافظة بقيق الأستاذ محمد بن سعود المتحمي يرافقه رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، أمس الخميس، الطريق الرابط بين حي الروضة وحي البساتين في محافظة بقيق، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبد الله ال عايد وأعضاء المجلس البلدي، ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد من الأهالي.

ويعتبر الطريق الرابط بين حي البساتين وحي الروضة ضمن مشـاريع بلدية محافظة بقيق التي تهدف الى خدمة المواطن والمقيم وتعزيز الرؤية الشاملة لتلبية احتيـاج النمو السكـاني الذي تشهده المحافظة، كما يعد شرياناً رئيسياً في المحافظة لربطه بين أحياء المحافظة الحديثة مع باقي الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس ال عريج بأن الطريق الذي تم إنشاءه بطول 1500 متر، كما يتضمن إنشاء جزيرة وسطية بعرض 3 أمتار وبرصف جنبات الطريق، بمساحة 8800 متر مسطح وخدمه الطريق بأعمدة الإنارة.

وأكد المهندس فارس ال عريج بأن هذه المشاريع تعتبر بمثابة إنجاز يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وهي وفق جداول وبرامج طموحة تهدف إلى خدمة المجتمع، كما أن لهذا المشروع أهمية كبيرة، لأنه يربط المخطط ١٦ / ١٢ (حي البساتين) مع مخطط حي الروضة ومنه الى باقي أحياء المحافظة مما يسهل على أهالي حي البساتين خصوصاً في التنقل بين حي البساتين وباقي أحياء المدينة للاستفادة من جميع الأنشطة القائمة الخدمية ومنها التجارية والترفيهية والتعليمية والصحية.

وأشار الى أنه لا تزال هناك العديد من المشاريع التنموية الحيوية سيتم الإعلان عنها وافتتاحها قريباً في محافظة بقيق، والتي ستسهم في المزيد من تقديم أفضل الخدمات.

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