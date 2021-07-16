بلدية قرية العليا: تجهيز المسلخ وخطة رقابية وأعمال نظافة وصيانة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قرية العليا - المناطق

أكملت بلدية محافظة قرية العليا كافة أعمالها وخطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة شاملة لعمل المسلخ وأعمال النظافة والرقابة، مع تكثيف الجانب التوعوي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس ماجد الرويس إن فترة عمل المسلخ خلال الإجازة وعيد الأضحى المبارك فترة واحدة متواصلة تبدا من صلاة الفجر الى أذان العشاء، إذ تم رفع درجات الاستعداد بالمسلخ الواقع في نطاق محافظة قرية العليا بأعلى طاقته التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات والتدابير الوقائية، ووضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه توزع في صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين، وكذلك تم تكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق الداخلية والخارجية، وتوفير المعقمات عند المداخل، وكذلك وضع ملصقات التباعد الجسدي داخل وخارج صالات انتظار المواطنين والمقيمين، وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالتعاون مع فرع مكتب البيئة والمياه والزراعة.

وقال بأنه تم تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية للتأكد من مدى تطبيق البروتوكولات الاحترازية الوقائية على المطاعم ومدى تحقيق التباعد ولبس الكمامات والقفازات وتطبيق لائحة التوصيل المنزلي والتأكد من لبس الكمامات والقفازات بصوالين الحلاقة.

وكذلك التأكد من موارد المواد الغذائية وأن ما يتم توزيعه على المنشأة الغذائية يتم توريده من أماكن معروفة وموثوقة المصدر ومرخصة لهذا الغرض.

كما شدد الرويس على منع التجمعات في الأماكن العامة ومراكز التسوق وأسواق النفع العام والحد من الازدحام في الأسواق، وذلك في أسواق الخضار والفواكه وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمراكز التسوق.

وأشار الى أنه تم توفير العمالة والمعدات اللازمة لإزالة المخلفات في اماكن الذبح والمسالخ والاستراحات بالمدينة والهجر التابعة لها والقيام بعمليات الرش الضبابي بأجهزة الدخان والرذاذ المتناهي الصغر بصفة دورية يوميا، كما سوف يتم تعقيم وتطهير المساجد والجوامع وتجهيزها لاستقبال المصليين ويشمل الصرافات الآلية والأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع السلع الغذائية والمباني الحكومية وتعقيم المسلخ وحاويات النفايات والمعدات، لافتا الى أنه يتم العمل على تنفيذ حمله للقضاء على عوامل التشوه البصري في كامل المدينة والهجر التابعة ولأعمال الصيانة وإزالة الحشائش المشوهة للمنظر العام وترتيب المسطحات الخضراء بالحدائق والمتنزهات العامة واصلاح وصيانة ألعاب الأطفال المتواجدة بالحدائق والمسطحات ورشها وتعقيمها بالمطهرات وصيانة شبكات الري والآبار ومكائن الضخ الخاصة بالحدائق والمسطحات.

وأبان بأن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تستقبل كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات من خلال مركز البلاغات ( 940 ) .