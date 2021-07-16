مطار الملك عبد العزيز الدولي يعتمد الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442هـ

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أكمل مطار الملك عبد العزيز الدولي استعداداته كافة، لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1442 هـ ،القادمين من داخل المملكة عبر الصالة رقم (1)، بدءًا من يوم السبت 7 ذي الحجة ، عبر رحلات جوية قادمة من عدة مطارات سعودية.

وتتضمن معايير استقبال الحجاج لموسم 1442هـ جملة من التدابير الاحترازية التي تقوم بها جميع الجهات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، بجانب الجهات ذات العلاقة، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا ولضمان سلامة وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل التدابير الوقائية استخدام البرامج الإلكترونية المتوفرة لسلامة الحجاج مثل تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية للوقاية من فايروس كورونا لضمان تحقيق السلامة للحجاج والركاب وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة كافة، في المواقع التشغيلية على مدار الساعة إلى جانب توفير عربات نقل الأمتعة والتأكد من تعقيمها ونظافتها على مدار الساعة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تطبق أعلى معايير السلامة في مطارات المملكة من منطلق دورها التشريعي، كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، وذلك بالتعاون من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.