افتتاح الطريق الرابط بين حي الروضة والبساتين بمحافظة بقيق

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افتتح محافظ بقيق محمد المتحمي أمس الطريق الرابط بين حي الروضة وحي البساتين في محافظة بقيق، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس فارس آل عريج ، بحضور رئيس المجلس البلدي عبد الله آل عايد وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي الجهات الحكومية.

ويندرج الطريق الرابط بين حي البساتين وحي الروضة ومنه لباقي الأحياء ضمن مشـاريع أمانة المنطقة الشرقية في محافظة بقيق التي تهدف الى خدمة المواطن والمقيم وتعزيز الرؤية الشاملة لتلبية احتيـاج النمو السكـاني الذي تشهده المحافظة، كما يعد شرياناً رئيساً في المحافظة لربطه بين أحياء المحافظة الحديثة مع باقي الأحياء.

ويتضمن الطريق الذي تم إنشاؤه بطول 1500 متر، جزيرة وسطية بعرض 3 أمتار وبرصف جنبات الطريق، وبمساحة 8800 متر مسطح وخدمه الطريق بأعمدة الإنارة.