أمانة الطائف تعزز جهودها الرقابية وتكثف جولاتها الميدانية لموسم الحج الحالي

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عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية من خلال جولاتها الميدانية لبلدياتها الفرعية وإداراتها الإشرافية بمضاعفة الجهود الرقابية على المرافق والمنشآت والأسواق والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، وضبط التجاوزات ومعالجة الملاحظات، ومراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود تطبيق خطة العمل البلدي خلال موسم الحج للعام الحالي.

ونفذت الفرق الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية 120 جولة رقابية ميدانية على محلات بيع العصائر والفواكه ومحلات بيع الوجبات السريعة والمخابز، وشملت الجولات أكثر من 700 مرفق تجاري ، ضمن برامج الرقابة الموسمية المكثفة.

ورصدت الفرق امتثال الأنشطة بالإجراءات الوقائية وتطبيق الوسائل اللازمة للوقاية كالتباعد الجسدي وملصقات تحديد الأماكن وتوفير أجهزة قياس الحرارة وتفعيل تطبيق توكلنا، كما التزمت الأنشطة التي شملتها الجولات الرقابية بالاشتراطات الصحية وتطبيق التعليمات واللوائح الخاصة بالأنشطة الغذائية، غير أنها ضبطت بعض المحال التي خالفت الاشتراطات الصحية بتدني مستوى النظافة وعدم حفظ المواد الغذائية بالطرق الصحية وتم تطبيق اللائحة الجزائية بحق المخالفين.

وتهدف الجولات الرقابية اإلى ضمان سلامة المعروضات من المواد الغذائية ، وامثال المرافق بالإجراءات الوقائية، لاسيما وأن الطائف تشهد إقبالًا متزايدًا خلال إجازة الحج من الزوار المصطافين.