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لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تطلق مبادرة “رؤية وطن”

لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تطلق مبادرة “رؤية وطن”

منطقة تبوك

لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تطلق مبادرة “رؤية وطن”

لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تطلق مبادرة “رؤية وطن”
http://almnatiq.net/?p=1004693
المناطق - واس

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك، أمس مبادرة تحت عنوان “رؤية وطن” بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة ، وذلك في غاليري مول بتبوك.
وأوضحت رئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة منطقة تبوك نسرين بصري بأن المبادرة التي تبنتها اللجنة هدفت إلى الدمج المجتمعي بجميع أنشطته من فنانين تشكيليين وطهاة وفندقة وغيرها من الحرف اليدوية والتراثية، وتحفيز القدرات وصقل المواهب وتطوير المهن، إضافة لاستعراض قصص النجاحات الملهمة في المجتمع ، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى من منظور مجتمعي لتعزيز روح الانتماء للوطن وتقوية أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع الواحد.
وبينت أن الفعاليات ضمت العديد من الأركان ومنها مشاركة 40 فناناً وفنانة تشكيلية، بأكثر من 82 لوحة من مختلف المدارس الفنية.

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