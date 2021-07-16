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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية تركيا

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية تركيا
http://almnatiq.net/?p=1004699
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، وذلك على هامش مشاركة سموه في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في أوزبكستان.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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