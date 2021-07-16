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أكثر من 2.8 مليون ريال قدمتها ” رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء ” للمستفيدين خلال الأشهر الستة الماضية

أكثر من 2.8 مليون ريال قدمتها ” رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء ” للمستفيدين خلال الأشهر الستة الماضية

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أكثر من 2.8 مليون ريال قدمتها ” رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء ” للمستفيدين خلال الأشهر الستة الماضية

أكثر من 2.8 مليون ريال قدمتها ” رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء ” للمستفيدين خلال الأشهر الستة الماضية
http://almnatiq.net/?p=1004702
المناطق - واس

قدمت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية للأسر المستفيدة من خدماتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م ، 2,883,358 ريالاً، ساهمت في تغطية احتياجات أكثر من 150 أسرة من أسر الأيتام التي ترعاهم الجمعية.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان الفروان أن المشروعات المقدمة للمستفيدين من خدماتها من الأيتام، شملت؛ الكفالة النقدية والغذائية، وكسوة العيد، وسداد إيجار المنازل ، والمساعدات النقدية، وعيدية الأيتام، والزكاة، وسداد فواتير الكهرباء، وتأمين 318 جهازاً كهربائياً، والسلال الغذائية، و 100 بطاقة تأمين، وقسائم الشراء التموينية، و100 كوبون طبي، وحقائب شتوية، و352 سلة غذائية ، بالإضافة إلى توزيع لحوم.
وقدّم مجلس إدارة الجمعية شكره للمؤسسات الداعمة والمانحة، وللمتبرعين من أهل البذل والعطاء المشاركين والداعمين لهذه الكفالات، داعياً الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم.

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