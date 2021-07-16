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شؤون الحرمين توزع (12) ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك

شؤون الحرمين توزع (12) ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك

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شؤون الحرمين توزع (12) ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك

شؤون الحرمين توزع (12) ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك
http://almnatiq.net/?p=1004705
المناطق - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (12) ألف مظلة، اليوم ، على المصلين والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها استعداداً لموسم حج هذا العام بعنوان “مظلتك بين يديك”.
وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، التي تهدف إلى حماية الحجاج والمصلين وقاصدي المسجد الحرام والعاملين من حرارة الشمس ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.
وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام، وسلامة منسوبيها ومنسوباتها، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة وغيرهم لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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