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حالة ماطرة متوقعة على المملكة وأمطار غزيرة على عدة مناطق بما فيها الرياض
http://almnatiq.net/?p=1004725
المناطق - الرياض

تشير آخر صور الأقمار الإصطناعية ورادارت الأمطار اليوم الجمعة اقتراب كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية من أجواء سلطنة عمان وجنوب الإمارات و حيث يتوقع أن تعمل خلال الساعات القادمة بمشيئة الله على تساقط الأمطار.. كما يتوقع أن تتاثر أجزاء من المملكة بالحالة المطرية .

وقال الباحث في مجال المناخ أ. الإستاذ عبد العزيز الحصيني أن المملكة ستكون عرضة خلال الأيام القادمة لأحوال جوية غير مستقرة تشمل العديد من المناطق. 

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات على تويتر  “ان شاء الله ان تشمل أجزاء من مناطق مكة والرياض و الباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب المدينة والشرقية تشمل الامارات وعمان واليمن و متوقع تغير في الأجواء من ناحية الانخفاض في الحرارة النسبي ورياح وعواصف رعدية وامطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة”

وأضاف “بداية الحالة الممطرة الخميس 1442/12/5هـ وتستمر ايام متوقع ان تكون قوة الحالة الجوية -ان شاء الله – على المربع جازان ونجران وعسير واليمن ثم يليها المنطقةالواقعة بين شرق المرتفعات وجنوب غرب منطقة الرياض وأجزاء من سلطنة عمان ثم الربع الخالي مع فرصة جريان الأودية” 

وختم الحصيني مغرداً: “اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار متوقع أن تشمل الأمطار بنسبة 20% العاصمة الرياض نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بنسبة 40% ان شاء الله الحالة الممطرة المتوقعة تعتبر معتادة على المناطق الجنوبية من المملكة لكنها قليلة الحدوث على منطقة الرياض” 

 و تتأثر سلطنة عُمان بمعظم ولاياتها لأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن تدفق لكميات كبيرة من الرطوبة المدارية قادمة من بحر العرب، حيث تشكلت السحب وتساقطت الأمطار على نطاق واسع ولله الحمد، ماعمل  على جريان الأودية والسيول كما هُو مُبين من  خلال المقاطع المرفقة:

 

 

 

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