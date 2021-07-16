حالة ماطرة متوقعة على المملكة وأمطار غزيرة على عدة مناطق بما فيها الرياض

المناطق - الرياض

تشير آخر صور الأقمار الإصطناعية ورادارت الأمطار اليوم الجمعة اقتراب كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية من أجواء سلطنة عمان وجنوب الإمارات و حيث يتوقع أن تعمل خلال الساعات القادمة بمشيئة الله على تساقط الأمطار.. كما يتوقع أن تتاثر أجزاء من المملكة بالحالة المطرية .



وقال الباحث في مجال المناخ أ. الإستاذ عبد العزيز الحصيني أن المملكة ستكون عرضة خلال الأيام القادمة لأحوال جوية غير مستقرة تشمل العديد من المناطق.

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات على تويتر “ان شاء الله ان تشمل أجزاء من مناطق مكة والرياض و الباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب المدينة والشرقية تشمل الامارات وعمان واليمن و متوقع تغير في الأجواء من ناحية الانخفاض في الحرارة النسبي ورياح وعواصف رعدية وامطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة”





وأضاف “بداية الحالة الممطرة الخميس 1442/12/5هـ وتستمر ايام متوقع ان تكون قوة الحالة الجوية -ان شاء الله – على المربع جازان ونجران وعسير واليمن ثم يليها المنطقةالواقعة بين شرق المرتفعات وجنوب غرب منطقة الرياض وأجزاء من سلطنة عمان ثم الربع الخالي مع فرصة جريان الأودية”

وختم الحصيني مغرداً: “اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار متوقع أن تشمل الأمطار بنسبة 20% العاصمة الرياض نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بنسبة 40% ان شاء الله الحالة الممطرة المتوقعة تعتبر معتادة على المناطق الجنوبية من المملكة لكنها قليلة الحدوث على منطقة الرياض”



و تتأثر سلطنة عُمان بمعظم ولاياتها لأحوال جوية غير مستقرة، ناتجة عن تدفق لكميات كبيرة من الرطوبة المدارية قادمة من بحر العرب، حيث تشكلت السحب وتساقطت الأمطار على نطاق واسع ولله الحمد، ماعمل على جريان الأودية والسيول كما هُو مُبين من خلال المقاطع المرفقة:





يا روعة الاجواء والخيرات ما شاء الله ف الطائيين ولله الحمد. متداول. #منخفض_الحج pic.twitter.com/GjnM7JGxTl — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 16, 2021

أحد الأودية في قرية طهوة

صباح هذا اليوم pic.twitter.com/PjdYbMOMho — عبدالله الخضوري (@AALKHADOURI) July 16, 2021

مشهد في قمة الجمال.!

عمق الرباخ بقريات قبل قليل

مقطع منقول#منخفض_الحج

pic.twitter.com/XW6Ky0dwo0 — حارث السيفي (@_harith_hhhs) July 16, 2021

نزول اودية ولاية قريات بشكل جارف ولله الحمد.. منقول #منخفض_الحج pic.twitter.com/4ZLf4JotXB — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) July 16, 2021

مقطع يوضح وقوع المناطق الواقعة شرق سلطنة عمان تحت سيطرة منخفض الحج pic.twitter.com/S8M4DP5CZ9 — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) July 16, 2021

انجراف مركبة وسط سيول شرقية عمان pic.twitter.com/Wt4cl6cDkG — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) July 16, 2021

جراف شديد ما شاء الله للوادي الان ما شاء الله

شي مهيب ولاية دماء والطائيين. متداول #منخفض_الحج pic.twitter.com/7K74xeBjMo — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 16, 2021

جريان الشعاب والاودية في العديد من قرى ولاية قريات

حسن الهادي#منخفض_الحج #شبكة_طقس_الجزيرة pic.twitter.com/gr7sad6Yct — شبكة طقس الجزيرة (@AljazeraWeather) July 16, 2021

ما شاء الله الخيرات الان ع ولاية #شناص ولله الحمد. البلوشي . #منخفض_الحج . pic.twitter.com/pXghb3eUGt — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 16, 2021

المكان: قرية خبه من الوادي الشرقي لدماء والطائيين

وصف: نزول اوديه غزيره

الإسم: زاهر السباعي#فريق_عواصف_بحر_العرب pic.twitter.com/QYIkrF07sq — عواصف بحر العرب (@arabseastorms11) July 16, 2021

شاهدو منظر العاصفة من سواحل جنوب #شناص تصوير : علي سالم #منخفض_الحج pic.twitter.com/4K3P8UFNyA — شبكة المتميزين للطقس (@WEATHER__OMAN) July 16, 2021

وادي أبومدرة بجعلان بني بوعلي يدخل المنازل نتيجة غزارة جريانه.!

معوضين خير، مقطع منقول#منخفض_الحج pic.twitter.com/Mx76RhQCJm — حارث السيفي (@_harith_hhhs) July 16, 2021

وادي خبه جارف جدا ما شاء الله. ولاية دماء والطائيين. ابو عزام. #منخفض_الحج pic.twitter.com/RXWm4Afpuu — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) July 16, 2021