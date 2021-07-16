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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 30 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 30 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 30 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 30 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=1004735
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 15/يوليو/2021م، 1409 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق منشأة واحدة مخالفة، وضبط 30 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

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