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بلدية رأس تنورة تضع خطة شاملة للرقابة والمسالخ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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بلدية رأس تنورة تضع خطة شاملة للرقابة والمسالخ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية رأس تنورة تضع خطة شاملة للرقابة والمسالخ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1004739
المناطق - رأس تنورة

أكملت بلدية محافظة رأس تنورة جميع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بوضع خطة وبرنامج شامل لجميع الأقسام الخدمية بما فيها الرقابة والمسالخ والنظافة والصيانة والإنارة من أجل تقديم خدمة وراحة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البرنامج الذي وضعته البلدية أشتمل على خمسة محاور رئيسيه هي : صحة البيئة ، النظافة العامة ، الحدائق والتجميل وقسم مراقبة الكورنيش وصيانة الكهرباء، حيث تم تعميد عدد من المراقبين الصحيين للقيام بجولات صباحيه ومسائية للتأكد من توفر الشروط الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مثل المخابز والبقالات والمطابخ والمطاعم من أجل تأمين غذاء سليم للجميع، لافتا إلى أن فرق التفتيش بالبلدية تعمل على تطبيق الشروط والضوابط الصحية والتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التعليمات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، كما سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليهم على المحلات التي لم تلتزم بالشروط الصحية.

واشملت الخطة على تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسلخ وأسواق الأنعام ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين والجزارين، حيث يتوفر عدد من المقومات الصحية في المسالخ وهي وجود الكشف البيطري قبل وبعد الذبح ووجود الجزارين المؤهلين والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، حيث تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات الاحترازية، وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي للمواطنين داخل المسلخ.

وأضاف القرني أن البلدية قامت بالعمل على تجديد دهان وتنظيف وغسيل وتطهير جميع الحاويات الكبيرة بالمحافظة والحاويات الخرسانية مع رش جميع الحاويات بالمبيدات اللازم ، كما تم أيضاً تجهيز الميادين العامة، وكذلك غسل أرضيات المواقع العامة ونظافة دورات المياه و غسل وكنس الشوارع الرئيسية، مثل طريق الملك عبد العزيز، والملك عبدالله بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز، وغسل مواقع الجوامع التي تم اعتمادها لإقامة صلاة العيد فيها، وتم تهيئه جميع الحدائق بالمحافظة وصيانة المسطحات الخضراء، وكذلك صيانة ألعاب الأطفال، وغسل جميع المظلات بالحدائق العامة و تجهيز ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة بالحدائق ومحيط الكورنيش

وأشار المهندس صالح القرني الى أنه تم عمل صيانة مكثفه لجميع المسطحات الخضراء بالكورنيش، وتم زراعة ما يقارب ( ٧٠٠٠٠ زهرة ) متنوعة بأماكن متفرقة من الكورنيش، كما تم تركيب ٢٠٠ كرسي جديد موزع بين حدائق وممشى المحافظة، هذا وسيتم تكثيف عمل دوريات الأمن التابعة للبلدية مع مراقبين عامين لمتابعه الكورنيش واتخاذ ما يلزم أول بأول ومتابعة المخالفات من المرتادين و سيتم خلال أيام العيد توزيع أكياس خاصة بالنظافة لزوار الكورنيش للمحافظة على النظافة العامة.

وقال أنه تم صيانة المجسمات الضوئية الديكورية بشوارع المحافظة وعمل صيانة للأشكال الجمالية على الأعمدة بكافة أنواعها وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل المحافظة، وتم صيانة الإنارة التجميلية بميدان القوارب والدانة وأبو مريخة بكورنيش المحافظة.

ودعا القرني الجميع للاستمتاع بالأماكن العامة والتي وفرتها الدولة، وعدم العبث بها لينعم بها الجميع.

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