احدث الأخبار

أكثر من مليوني مُستحق استفادوا من 11.5 مليون عملية تبرع عبر منصة “إحسان”
محليات
 رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا
أبرز المواد
 “خُذوا عني مناسككم ” أحد برامج الهيئة في استقبال الحجيج لطواف القدوم
أبرز المواد
 بيئة الحدود الشمالية تنظم الحملة الإرشادية المصاحبة للتعريف باختيار الأضحية
منطقة الحدود الشمالية
 إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يعزي العنزي في وفاة عدد من أفراد أسرته
منطقة الجوف
 بلدية رأس تنورة تضع خطة شاملة للرقابة والمسالخ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 30 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 “سكني”: إصدار أكثر من 500 ألف شهادة “تصرفات عقارية” حتى يونيو 2021
الاقتصاد
 شرطة منطقة الرياض : ضبط (103) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة الرياض
 حالة ماطرة متوقعة على المملكة وأمطار غزيرة على عدة مناطق بما فيها الرياض
أبرز المواد
أكثر من مليوني مُستحق استفادوا من 11.5 مليون عملية تبرع عبر منصة “إحسان”

أكثر من مليوني مُستحق استفادوا من 11.5 مليون عملية تبرع عبر منصة “إحسان”

محليات
رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية

رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية

أبرز المواد
وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا

أبرز المواد
“خُذوا عني مناسككم ” أحد برامج الهيئة في استقبال الحجيج لطواف القدوم

“خُذوا عني مناسككم ” أحد برامج الهيئة في استقبال الحجيج لطواف القدوم

أبرز المواد

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس

إصابة 15 جنديا لبنانيا خلال مواجهات مع محتجين في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=1004750
المناطق - وكالات

أصيب 10 جنود في الجيش اللبناني من جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وإلقاء قنبلة يدوية عليهم، من قِبل محتجين في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس شمالي البلاد.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في المنطقة، بعدما حاول محتجون قطع الطريق في منطقة جبل محسن، وفقا لمراسل “سكاي نيوز عربية”.

وبعد وقت قصير، انسحبت آليات الجيش من المنطقة، بعد إشكال مع المحتجين.

وكان الجيش أفاد في وقت سابق بإصابة 5 جنود، نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاهم في المنطقة.

وأفادت تقارير عن سقوط جرحى من المحتجين نتيجة إصابتهم بالرصاص المطاطي، في المواجهات التي تطورت بعد محاولة الجيش فتح الطريق.

ومن جهة أخرى، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير في منطقة الكولا وتقاطع كورنيش المزرعة في بيروت بشكل جزئي، كما كشفت مصادر عن قطع السير على طريق الناعمة جنوب بيروت بالاتجاهين.

كما قطع محتجون طريق عام العبدة في حلبا بعكار شمالي لبنان، وكذلك تكرر الأمر في منطقة المصنع قرب الحدود مع سوريا، شرقي البلاد.

واندلعت احتجاجات في مناطق عدة في لبنان منذ الخميس، بعدما أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، رغم مرور 9 أشهر من تكليفه، بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون.

وتركز الاحتجاجات في المناطق التي تؤيد الحريري، حيث يرى أنصاره أن عون قطع الطريق أمام زعيمهم الذي كان يحاول انتشال البلاد من أزماتها الطاحنة.

روابط ذات صلة

رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية

رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية
وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا
“خُذوا عني مناسككم ” أحد برامج الهيئة في استقبال الحجيج لطواف القدوم

“خُذوا عني مناسككم ” أحد برامج الهيئة في استقبال الحجيج لطواف القدوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*