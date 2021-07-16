بيئة الحدود الشمالية تنظم الحملة الإرشادية المصاحبة للتعريف باختيار الأضحية

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نظمت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أمس مهرجان أضحيتي والحملة الإرشادية المصاحبة للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بها ، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك وأهمية الشعيرة لدى جميع المسلمين ، وذلك في البوليفارد بعرعر.

وشملت الحملة على العيادة البيطرية المتنقلة التي يتوفر فيها أجهزة وأدوات الفحص وإجراءات العمليات للمواشي، كما تم توزيع الإرشادات عبر آلية الباركود الذي يتضمن الطرق السليمة لاختيار الأضحية وأهم المعايير الصحية والبيطرية، وكيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توفرها فيها ، والرد على استفسارات الزوار.