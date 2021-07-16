“خُذوا عني مناسككم ” أحد برامج الهيئة في استقبال الحجيج لطواف القدوم

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http://almnatiq.net/?p=1004756
المناطق - واس

حَرصت الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام على تفعيل جميع وسائل التوعية عبر التقنية في تعليم الحجيج النُسك الصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح مدير الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام خالد بن محمد الحارثي أن برنامج “خذوا عني مناسككم” وضع بعناية للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج والعمرة وتعليم الحاج صفة الحج الصحيحة عبر وسائل التقنية الحديثة (الباركودات) والمتوفرة بعدة لغات للتميز في تقديم الخدمة والظفر بشرف ذلك في أطهر البقاع، والتسهيل على الحجاج في أداء المناسك بكل يُسر واطمئنان.
وأكد بأن هناك وجودا ميدانيا من قِبل الأعضاء على مدار الساعة حيث تم تأهيلهم وتدريبهم على الارتقاء بالأسلوب الأمثل في نُصح وتوجيه حجاج بيت الله الحرام، والحرص على ظهور الموظفين في الميدان بمظهر المحتسب والقدوة والداعية المبادر على إخوانه ورفع مستوى أدائهم في الميدان.
وأشار الحارثي إلى أن الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام قامت بتهيئة وتوفير الأعضاء المترجمين بعدد من اللغات من ضمنها (الإنجليزية، الأوردية، المليبارية، الهوساوية ، الفرنسية، البنغالية، الاندونيسية) في جميع مواقع عملها بالمسجد الحرام، وأيضاً التواجد في مصلى الركعتين (سنة الطواف)، والذي يُسهم في مساعدة الحجاج على إتمام نسكهم بكل يُسر وسهولة ومعرفة أركان وواجبات وسُنن الحج بلغتهم.
يُذكر أن الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام قامت بعمل (باركود) كُتيب صِفة الحج والعمرة والزيارة بثلاث لغاتٍ عالمية لتعظم الاستفادة منه في موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

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