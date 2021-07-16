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رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية

رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية

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رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية

رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=1004764
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك بمقر انعقاد المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في طشقند عاصمة أوزبكستان.
ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامته، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وهنأ سمو وزير الخارجية فخامة رئيس جمهورية أوزباكستان على نجاح المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا “الترابط الإقليمي، التحديات والفرص”، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز الاستثمارات البينية في ضوء رؤية المملكة 2030، التي توفر العديد من الفرص الواعدة وخاصة في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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