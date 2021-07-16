الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان أوجه العلاقات بين البلدين وفرص الاستثمار الثنائي

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف، وذلك على هامش مشاركة سموه في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية والدفع بها نحو آفاق أرحب، وذلك من خلال اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة التي تعمل على تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

كما جرى مناقشة أهمية استكشاف فرص الاستثمار الثنائي وفقاً لرؤية المملكة 2030 وخاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والقطاعات الحيوية.

كما استعرض الجانبان مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين أطلقهما سمو ولي العهد، للإسهام بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.