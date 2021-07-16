أمطار رعدية ورياح.. تعرف على الحالة المتوقعة لطقس الغد

المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، والرياض، والربع الخالي، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وقد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن ورفحاء؛ 44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.