بـ 11 لغة.. شؤون الحرمين تقدم خدمة إرشاد السائلين

المناطق - مكة المكرمة:

تقدم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خدمة إرشاد السائلين بإحدى عشرة لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي؛ حرصاً على أن تكون الفتوى والخدمات المقدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من المصلين والحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن.



جاء ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , بعد ما أطلقت الرئاسة خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR نشرت داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك سعيا لبذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله .