احدث الأخبار

بـ 11 لغة.. شؤون الحرمين تقدم خدمة إرشاد السائلين
أبرز المواد
 روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح.. تعرف على الحالة المتوقعة لطقس الغد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.7 مليون
أبرز المواد
 أمير جازان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد – 19”
أبرز المواد
 بعدما أثارت الجدل.. “الصحة”: هذه طريقة أخذ جرعة لقاح “موديرنا”
أبرز المواد
 حضور لافت لجناح الثقافة والفنون بفعالية رؤية وطن بتبوك
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تجهز 2159 مسجدا لصلاة عيد الأضحى المبارك في جازان
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان أوجه العلاقات بين البلدين وفرص الاستثمار الثنائي
أبرز المواد
 شرطة منطقة حائل : ضبط (9) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
منطقة حائل
 أكثر من مليوني مُستحق استفادوا من 11.5 مليون عملية تبرع عبر منصة “إحسان”
محليات
 رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وزير الخارجية
أبرز المواد
بـ 11 لغة.. شؤون الحرمين تقدم خدمة إرشاد السائلين

بـ 11 لغة.. شؤون الحرمين تقدم خدمة إرشاد السائلين

أبرز المواد
روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي

روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي

أبرز المواد
أمطار رعدية ورياح.. تعرف على الحالة المتوقعة لطقس الغد

أمطار رعدية ورياح.. تعرف على الحالة المتوقعة لطقس الغد

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.7 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.7 مليون

أبرز المواد

بـ 11 لغة.. شؤون الحرمين تقدم خدمة إرشاد السائلين

بـ 11 لغة.. شؤون الحرمين تقدم خدمة إرشاد السائلين
http://almnatiq.net/?p=1004815
المناطق - مكة المكرمة:

تقدم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خدمة إرشاد السائلين بإحدى عشرة لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي؛ حرصاً على أن تكون الفتوى والخدمات المقدمة في متناول أكبر شريحة ممكنة من المصلين والحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن.

جاء ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , بعد ما أطلقت الرئاسة خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR نشرت داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك سعيا لبذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله .

روابط ذات صلة

روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي

روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي
أمطار رعدية ورياح.. تعرف على الحالة المتوقعة لطقس الغد

أمطار رعدية ورياح.. تعرف على الحالة المتوقعة لطقس الغد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.7 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.7 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*