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شرطة الشرقية تطيح بمتورطين في مشاجرة في حفر الباطن

شرطة الشرقية تطيح بمتورطين في مشاجرة في حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1004820
المناطق - شرقية:

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقيام أحدهم بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من الموجودين في الموقع، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (7) مواطنين ووافد نازح، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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