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أمانة الرياض تنشئ 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في العاصمة

أمانة الرياض تنشئ 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في العاصمة

أبرز المواد

أمانة الرياض تنشئ 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في العاصمة

أمانة الرياض تنشئ 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في العاصمة
http://almnatiq.net/?p=1004822
المناطق - الرياض:

أنشأت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في العاصمة ضمن جهودها الهادفة إلى تيسير وصول السكان إلى مراكز البيع، وتقليل الازدحام على الأسواق الرئيسية في المدينة.
وشملت مواقع البيع المؤقتة، حي الجنادرية في الأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وساحة السلام مول عند تقاطع طريقي الدائري الغربي وإسحاق، وحي الملقا بالقرب من تقاطع طريقي الملك سلمان والأمير تركي بن عبدالعزيز الأول باتجاه الشمال، وحي ظهرة لبن شرق طريق الدائري الغربي، والعارض شمال طريق الملك سلمان بين طريقي أبي بكر الصديق والملك عبدالعزيز، وحي بدر في الأرض الواقعة بين شارعي الخليفة المأمون وأم عمارة، وحي السلي على طريق أبي عبيدة، وحي القادسية على طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وحي المشاعل على شارع ابن ماجة.
وأتاحت الأمانة مطلع شهر ذي الحجة حجز المواقع المؤقتة للباعة المواطنين، وهيأتها بجميع الخدمات؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، مع تطبيقها المشدد لجميع الإجراءات الاحترازية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.

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